На Донбассе резко обострилась ситуация: ранен боец ВСУ

На Донбассе 1 августа обострилась ситуация террористы пять раз пытались атаковать украинских военных.

В результате один боец ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в заявлении.

ВСУ на Донбассе "112.ua"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Павлополя – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;

на окраинах Водяного – из станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

неподалеку от Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Крымское – из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе за сутки, 30 июля, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 8 взрывов в Донецкой области и 26 в Луганской. Скорее всего, террористы проводили учения с боевой стрельбой.

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