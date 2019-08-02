На Донбассе резко обострилась ситуация: ранен боец ВСУ

На Донбассе 1 августа обострилась ситуация террористы пять раз пытались атаковать украинских военных.
В результате один боец ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в заявлении.
ВСУ на Донбассе
"112.ua"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Павлополя – из крупнокалиберного пулемета;
рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;
на окраинах Водяного – из станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
неподалеку от Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Крымское – из крупнокалиберного пулемета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе за сутки, 30 июля, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 8 взрывов в Донецкой области и 26 в Луганской. Скорее всего, террористы проводили учения с боевой стрельбой.
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