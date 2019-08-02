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На Донбассе резко обострилась ситуация: ранен боец ВСУ

1.6т Читать материал на украинском

На Донбассе 1 августа обострилась ситуация террористы пять раз пытались атаковать украинских военных.

В результате один боец ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в заявлении.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"112.ua"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Павлополя – из крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;

  • на окраинах Водяного – из станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • неподалеку от Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Крымское – из крупнокалиберного пулемета.

На Донбассе резко обострилась ситуация: ранен боец ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе за сутки, 30 июля, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 8 взрывов в Донецкой области и 26 в Луганской. Скорее всего, террористы проводили учения с боевой стрельбой.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ВСУ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
За "террористов"ответите, каратели хреновы.
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Вот смотрю на карту, граница с РФ вроде большая, даже с той же Луганской границей. Но там террористические бандформирования армии России не обстреливают. Наверно стесняются.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции... А почему не дали информацию отдельно по ВС РФ и наемникам.
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