Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе развязались жестокие бои: много раненых

40.9т
Читать материал на украинском

За прошедшие сутки, 1 мая, российские наемники 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного и Тарамчука. Также враг вел огонь по защитникам Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского и Невельского.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Апостроф

"Наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – отметили в штабе.

В районе ответственности ОТГ "Север" российские наемники вели огонь по позициям ОС вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Новотошковского, Травневого и Хутора Вольного.

С начала суток, 2 мая, враг девять раз вел обстрел по украинским позициям. Российские оккупационные войска вели огонь около Хутора Вольного, Крымского, Орехового, Южного и Авдеевки.

Под вражескими обстрелами один украинский воин получил ранения.

Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) добавил, что по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение апреля 2020 составили: необратимыми – 34 человека; ранеными и травмированными – 64 человека; вооружения и военной техники – 9 единиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ метким выстрелом уничтожили авто террористов на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
14
11
Смешно
20
Интересно
46
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хiлай вiктор
хiлай вiктор
Так кто там воюет? Российские оккупанты, или российские наемники. Если они российские наемники, то тогда значит их наняли, российские оккупанты. Так тогда какие они российские оккупанты, если просто людей наняли, которые воюют вместо них. Может это терр*ористы, которые терр*оризируют нацб*атальоны и УВС. Так и те в ответ тоже терр*оризируют противников. Так тогда где там терр*ористы? Як кажуть, чудне село.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Дубовик Леон
Дубовик Леон
хiлай вiктор . . . чудний ти . . . ВСУ (УВС) - воюют с агрессором и их шестерками на своей земле. . . смотри карту Неньки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Генечин Владимир
Генечин Владимир
Смерть русским фашистам!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Букет Красивый
Букет Красивый
Генечин Владимир, сам сдохнешь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дубовик Леон
Дубовик Леон
Генечин Владимир . . . ты все попутав . . . Кутузофф . . на русских напали касапы . . . русский - это не тот, кто по касапски разговаривает . . . а тот, чьи предки жили в славянской Руси . . . вот интересный факт. . . перша українська організація називалася "Головна Руська Рада" . . . Львов, 1848 г. . . . касапы - самозванцы по жизни . . . и финно-угры - по титульной нации
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . то сценарий такой у Путляры . . . чтобы потом клоун сказал - нужна капитуляция . . . а потому шо - касапы стреляють
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги