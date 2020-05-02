На Донбассе развязались жестокие бои: много раненых

За прошедшие сутки, 1 мая, российские наемники 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного и Тарамчука. Также враг вел огонь по защитникам Каменки, Старогнатовки, Гнутово, Лебединского и Невельского.

Война на Донбассе Апостроф

"Наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – отметили в штабе.

В районе ответственности ОТГ "Север" российские наемники вели огонь по позициям ОС вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Новотошковского, Травневого и Хутора Вольного.

С начала суток, 2 мая, враг девять раз вел обстрел по украинским позициям. Российские оккупационные войска вели огонь около Хутора Вольного, Крымского, Орехового, Южного и Авдеевки.

Под вражескими обстрелами один украинский воин получил ранения.

Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) добавил, что по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение апреля 2020 составили: необратимыми – 34 человека; ранеными и травмированными – 64 человека; вооружения и военной техники – 9 единиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ метким выстрелом уничтожили авто террористов на Донбассе.

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