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На Донбассе развязались жесткие бои: ВСУ понесли потери

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В субботу, 6 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - написано в сводке.

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"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

На Донбассе развязались жесткие бои: ВСУ понесли потери

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы на Донбассе понесли серьезные потери. Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР", которые 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Да ладно?Воины света в очередной раз обосрались,а Обосс это озвучил?
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andreyev andrei
andreyev andrei
Утром была перемога:-)))) Шо случилось, хохлы?:-)))
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