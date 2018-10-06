На Донбассе развязались жесткие бои: ВСУ понесли потери

В субботу, 6 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - написано в сводке.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы на Донбассе понесли серьезные потери. Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР", которые 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.