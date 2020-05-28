На Донбассе развязались тяжелые бои: войска России пошли в атаку

В среду, 27 мая, поддерживаемые Россией оккупационные войска на Донбассе в очередной пошли на нарушение режима прекращения огня и семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.
К счастью, потерь среди украинских воинов в результате действий противника не было. Зато наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
В частности, вооруженные формирования РФ стреляли по ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Война на Донбассе
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оборонительные укрепления воинов ВСУ противник обстреливал четыре раза:
возле Новотроицкого – утром из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметов;
рядом со Старогнатовкой – из стрелкового оружия.
Кроме этого, утром в среду украинские военнослужащие, которые защищают подступы к Марьинке, заметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Квадрокоптер". Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА.
Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 27 мая
mediarnbo.org
По опорным пунктам наших защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор вел огонь трижды:
неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов;
у Крымского и Новолуганскоого – из минометов 82-го калибра.
"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", – сообщают в ООС.
Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы усилили обстрелы позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи села Луганское. Особенно защитникам донимают атаки с запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра.
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