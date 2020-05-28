Главная Новости
28 мая • обновлено в 07:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе развязались тяжелые бои: войска России пошли в атаку

  • Ни один украинский воин не погиб и не получил ранения в результате действий российско-оккупационных войск на Донбассе 27 мая

  • Хотя вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки семь раз обстреляли позиции Объединенных сил

  • Противник открывал огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения, и гранатометов

  • ВСУ решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность, потери оккупантов уточняются

2.6т
Читать материал на украинском

В среду, 27 мая, поддерживаемые Россией оккупационные войска на Донбассе в очередной пошли на нарушение режима прекращения огня и семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

К счастью, потерь среди украинских воинов в результате действий противника не было. Зато наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

В частности, вооруженные формирования РФ стреляли по ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оборонительные укрепления воинов ВСУ противник обстреливал четыре раза:

  • возле Новотроицкого – утром из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметов;

  • рядом со Старогнатовкой – из стрелкового оружия.

Кроме этого, утром в среду украинские военнослужащие, которые защищают подступы к Марьинке, заметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Квадрокоптер". Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 27 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 27 мая

mediarnbo.org

По опорным пунктам наших защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор вел огонь трижды:

  • неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов;

  • у Крымского и Новолуганскоого – из минометов 82-го калибра.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", – сообщают в ООС.

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы усилили обстрелы позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи села Луганское. Особенно защитникам донимают атаки с запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги