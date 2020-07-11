На Донбассе развязались тяжелые бои: убит воин ВСУ, есть раненые

За минувшие сутки, 10 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе под вражескими обстрелами погиб украинский военный и еще трое получили ранения.

По данным украинской разведки, наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех российских оккупантов. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших, говорится в сводке ООС.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минским договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь по защитникам вблизи Причепиловка, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного. Также велись обстрелы на подступах к населенным пунктам Новотошковское и Новолуганское.

Отмечается, что по оборонным укреплениям ВСУ вблизи Катериновки агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

В районе ответственности ОТГ "Восток", оккупанты вели огонь по украинским позициям возле Водяного. В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг вел обстрелы около Невельского и подступах к Лебединскому.

С начала текущих суток, 11 июля, вооруженные формирования РФ применили минометы у Водяного. За текущие сутки среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля войска России на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским защитникам. При этом, ВСУ дали решительный отпор и ранили двух террористов "Л/ДНР".