Главная Новости
7 мая • обновлено в 08:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе развязались кровавые бои: ВСУ понесли потери и жестко отомстили террористам

3.6т
Читать материал на украинском

В среду, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли воинов Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

В ответ военнослужащие ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, большинство обстрелов противника зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в окрестностях Песков – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

  • неподалеку Тарамчука и Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам у населенного пункта Попасная.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 6 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 6 мая

mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате один украинский воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Однако в ответ ВСУ ранили не менее двух российских оккупантов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
7
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вот словоблудие после буквы И,особо нравится.еще вопрос,куда постояно всушники сносят потери?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – 263 тысячи.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги