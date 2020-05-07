На Донбассе развязались кровавые бои: ВСУ понесли потери и жестко отомстили террористам

В среду, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли воинов Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

В ответ военнослужащие ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, большинство обстрелов противника зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Песков – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

неподалеку Тарамчука и Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам у населенного пункта Попасная.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 6 мая mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате один украинский воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Однако в ответ ВСУ ранили не менее двух российских оккупантов.

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