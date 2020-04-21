На Донбассе развязались кровавые бои: ВСУ понесли потери и отомстили террористам

За минувшие сутки, 20 апреля, российские оккупанты на Донбассе 13 обстреляли позиции ОС. Под обстрелами погиб украинский военный, еще трое воинов получили ранения. Один украинский защитник получил боевое поражение.

При этом ВСУ уничтожили оккупанта и не менее трех ранили, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил. Враг обстрелял защитников Авдеевки и применил огонь у Тарамчука.

Война на Донбассе

Также противник стрелял по позициям ВСУ у Опытного и Песков. Возле Гнутово украинские военные зафиксировали обстрел из гранатометов различных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.

Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России обстреляли наши подразделения у населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Защитников Крымского дважды обстрелял из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

С начала текущих суток, 21 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе 20 апреля погиб лейтенант Андрей Шинкарук.