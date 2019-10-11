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11 октября • обновлено в 08:45
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На Донбассе развязались кровавые бои: убит украинский морпех. Фото

2.4т Читать материал на украинском

Один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на Facebook.

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Погибший Юрий Вовк

Погибший Юрий Вовк

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:

  • девять раз неподалеку Водяного– из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;

  • вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм;

  • четыре раза вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Павлополя и Марьинки – из стрелкового оружия;

  • вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Донбассе развязались кровавые бои: убит украинский морпех

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

  • неподалеку Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Хутора Свободного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Шумов – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • неподалеку Катериновки – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования России и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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hunt andres
hunt andres
Каждый день хорошие новости из Донбасса.
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70rus xxx
70rus xxx
Забыли указать,при каких обстоятельствах.Походу,это результат столкновения между собой,при попытки развода.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Когда Доннбасс пишет про обстрелы,у них и видео и фото.у украинских террористов только пустые слова и никаких фактов.а этот террорист случаем не сам зажмурился от бояры
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Ермаков Николай, в море утонул!
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