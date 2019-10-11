На Донбассе развязались кровавые бои: убит украинский морпех. Фото

Один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на Facebook.

Погибший Юрий Вовк

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:

девять раз неподалеку Водяного– из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм;

четыре раза вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя и Марьинки – из стрелкового оружия;

вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

неподалеку Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Шумов – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

неподалеку Катериновки – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования России и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.

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