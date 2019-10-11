На Донбассе развязались кровавые бои: убит украинский морпех. Фото

Один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на Facebook.
Погибший Юрий Вовк
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:
девять раз неподалеку Водяного– из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм;
четыре раза вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя и Марьинки – из стрелкового оружия;
вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:
неподалеку Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Хутора Свободного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Шумов – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
неподалеку Катериновки – из стрелкового оружия.
С начала текущих суток вооруженные формирования России и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября на Донбассе погиб житель Черноморска Андрей Батин. Ему было всего 39 лет.
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