На Донбассе развязались кровавые бои: много убитых и раненых

Тимур Григоренко Расследования 07:27, 28.04.2020 Обновлено: 08:32, 28.04.2020

За минувшие сутки, 27 апреля, российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили. При этом террористы ранили двух украинских защитников.

Против украинских военных враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Марьинки, Опитного и Новоселовки.

Война на Донбассе
Укринформ

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России обстреляли позиции ОС вблизи Крымского, Катериновки, Южного и Попасной. Также оккупант применил огонь по защитникам Травневого.

С начала суток, 28 апреля, террористы дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе ОТГ "Север". Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный ответ ВСУ.

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