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28 апреля • обновлено в 07:55
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На Донбассе развязались кровавые бои: много убитых и раненых

5.8т
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За минувшие сутки, 27 апреля, российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили. При этом террористы ранили двух украинских защитников.

Против украинских военных враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Марьинки, Опитного и Новоселовки.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Укринформ

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России обстреляли позиции ОС вблизи Крымского, Катериновки, Южного и Попасной. Также оккупант применил огонь по защитникам Травневого.

С начала суток, 28 апреля, террористы дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе ОТГ "Север". Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный ответ ВСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Вооруженные силы Украины
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ка ра те лям всё неймется. Мазохисты, ей Богу...)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Шо, paгули победили, как всегда? Тогда готовьте штаны, обезболивающее и йогурты, "победители"!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,почему после ра/неных не стоит запятая и не написанно(но получили по зубам и подсчитывают жертвы) шапка не полная у вас
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