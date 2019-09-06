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6 сентября • обновлено в 09:25
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На Донбассе развязались адские бои: у ВСУ потери

11.6т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе 5 сентября в результате вражеского обстрела погиб украинский воин.

Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный был ранен. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Водяного – из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.

  • дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

  • вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

  • в районе Зайцево – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе Золотого – со станкового противотанкового гранатомета.

  • дважды неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На Донбассе развязались адские бои: у ВСУ потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Александров Сергей
Александров Сергей
Все один да один. Пожелаем Ополчению удачи.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё вчера свидомое стадо радостно скакало по поводу убийца украинского ополченца из Горловки и вот опять.
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васильевич василий
васильевич василий
только котлы лечат лохлов
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