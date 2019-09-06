На Донбассе развязались адские бои: у ВСУ потери

В зоне проведения ООС на Донбассе 5 сентября в результате вражеского обстрела погиб украинский воин.

Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный был ранен. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;

трижды неподалеку Водяного – из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.

дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

в районе Зайцево – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого – со станкового противотанкового гранатомета.

дважды неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе.

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