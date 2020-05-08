На Донбассе развязались адские бои: много убитых и раненых

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 мая пошли в массированную атаку на Донбассе. В результате 21 вражеского обстрела шесть украинских защитников получили ранения.

При этом, по данным разведки, ВСУ ликвидировали 7 российских оккупантов и еще 5 ранили, а также уничтожили военный грузовик. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Противник традиционно обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, больше всего обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Марьинки – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – с помощью БПЛА, сбросив выстрел ВОГ-17, а также с вооружения боевых машин пехоты;

трижды в окрестностях Широкиного – с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новоселовки Второй – с автоматических станковых гранатометов;

рядом с Авдеевкой – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 7 мая mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений:

вблизи Новотошковского – 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра;

дважды в окрестностях Орехово – из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза возле Крымского – из минометов 120-го и 82-го калибра.

"По опорных пунктах оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала 8 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник уже выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая российские оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили мирные договоренности и ранили одного воина ВСУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!