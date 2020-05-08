Главная Новости
8 мая • обновлено в 07:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе развязались адские бои: много убитых и раненых

2.4т
Читать материал на украинском

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 мая пошли в массированную атаку на Донбассе. В результате 21 вражеского обстрела шесть украинских защитников получили ранения.

При этом, по данным разведки, ВСУ ликвидировали 7 российских оккупантов и еще 5 ранили, а также уничтожили военный грузовик. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Противник традиционно обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, больше всего обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды неподалеку Марьинки – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Старогнатовки – с помощью БПЛА, сбросив выстрел ВОГ-17, а также с вооружения боевых машин пехоты;

  • трижды в окрестностях Широкиного – с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Новоселовки Второй – с автоматических станковых гранатометов;

  • рядом с Авдеевкой – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 7 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 7 мая

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений:

  • вблизи Новотошковского – 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра;

  • дважды в окрестностях Орехово – из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза возле Крымского – из минометов 120-го и 82-го калибра.

"По опорных пунктах оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала 8 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник уже выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая российские оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили мирные договоренности и ранили одного воина ВСУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
В результате об стр елов в с у м ино-в зры вн ые трав мы получили трое мирных жителей: Павлов Д. В., 2000 г. р., Георгинов А. А., 1993 г. р. и Гавриленко В. П., 1936 г. р Источник: https://rusvesna.su/news/1588877447
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Michael
Kuksov Michael
"...была подбита грузовая машина, развозившая бесплатный уголь участникам Великой Отечественной... " Источник: https://rusvesna.su/news/1588877447
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а про мощщщщно,и зубы ни слова,не отомстили жжжестоко значит.в середине дня стряпаете шапку гер/оическую?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги