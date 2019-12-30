"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена: в штабе ОС раскрыли детали

В воскресенье, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате атаки террористов Вооруженные силы Украины потерь не понесли, сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Васильевки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток, 30 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

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