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30 декабря • обновлено в 07:43
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"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена: в штабе ОС раскрыли детали

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В воскресенье, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате атаки террористов Вооруженные силы Украины потерь не понесли, сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена

"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена

Укринформ

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Васильевки – из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • рядом с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток, 30 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс жжет ,только что произошел обмен ,ни одного бойца Российского формирования замечено не было
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