"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена: в штабе ОС раскрыли детали

В воскресенье, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
В результате атаки террористов Вооруженные силы Украины потерь не понесли, сообщает в Facebook пресс-центр ОС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Л/ДНР" развязали горячие бои в день большого обмена
Укринформ
6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Васильевки – из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
рядом с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала текущих суток, 30 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
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