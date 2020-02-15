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16 февраля • обновлено в 00:40
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На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

1.4т
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Украинские правоохранители разоблачили масштабную контрабандную схему поставки сигарет с оккупированных территорий Донбасса, в которой были задействованы бойцы ВСУ.

15 февраля в четырех областях - Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской более 500 правоохранителей провели почти 100 обысков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, по местам проживания фигурантов схемы, в складских и офисных помещениях было обнаружено и изъято 1,5 тыс. ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму свыше 20 млн грн, более 900 тыс. грн наличных денег, полученных от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

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На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

Досудебное расследование установило, что группа местных жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с пока не установленными военнослужащими Вооруженных сил Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/pgo.gov.ua

На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/pgo.gov.ua

На Донбассе разоблачили рекордную контрабанду сигарет из "ДНР": появились фото

facebook.com/pgo.gov.ua

Сейчас готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала возле государственной границы в Луганской области местного контрабандиста, который пытался вывезти в Россию комплектующие к военному вертолету.

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Темы
Контрабанда в Украине Контрабанда в зоне АТО контрабанда Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
контрабанда
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