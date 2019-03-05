На Донбассе разгорелся кровавый танковый бой: много убитых

Один украинский воин был убит в результате атаки террористов на Донбассе 4 марта. Оккупанты применили танки.

При этом террористы "Л/ДНР" в боях потеряли четырех наемников, еще один был ранен. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, 10 раз применив тяжелое вооружение.

"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сообщили в ОС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны пять раз.

"Из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — у поселка Пески", — говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял наших защитников. Под обстрел попали позиции в районе Новотошковского, Крымского, Станицы Луганской.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты признались, что в рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

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