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На Донбассе разгорелся кровавый танковый бой: много убитых

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Один украинский воин был убит в результате атаки террористов на Донбассе 4 марта. Оккупанты применили танки.

При этом террористы "Л/ДНР" в боях потеряли четырех наемников, еще один был ранен. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 4 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям украинских войск, 10 раз применив тяжелое вооружение.

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"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сообщили в ОС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны пять раз.

"Из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра — вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм — в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — у поселка Пески", — говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял наших защитников. Под обстрел попали позиции в районе Новотошковского, Крымского, Станицы Луганской.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты признались, что в рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНР
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
На любі виклики з боку проросійських найманців буде адекватна відповідь і вона буде нищівною!!! Так що не провокуйте ОСів!!! В інакшому випадку записуйтесь в добровольців 200 бригади!!!
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Borisenko Igor
Borisenko Igor
А почему недают применить джевелины против танков чтоб русня обосралась на месте, где же они или тоже продали по тихому как на которое вооружение.
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Коли ворог хоче війни, він її, з рештою, отримує... Коли є нестерпними постійні обстріли, наші бійці дають достойну відсіч... Коли провокації окупантів дошкуляють, в діло вступають перевірені професіонали 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького... Щойно було знищено вогневу точку "Прищ"... Ще одним прищом стало чистіще на тілі української землі... Нічого зайвого - просто адекватна відповідь ворогу!!! Дякую, хлопці, за вашу роботу!!! Світлодарська дуга, '03.2019 рік... Працюємо...
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