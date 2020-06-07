На Донбассе разгорелись серьезные бои: пятеро воинов ВСУ ранены

За минувшие сутки, 6 июня, в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами четверо украинских военных получили ранения, а один – боевое травмирование.

По данным украинский разведки был ликвидирован один оккупант. Всего российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Враг применял минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ около Опытного, Старогнатовки, Богдановки, Марьинки, Гнутово, Павлополя и Авдеевки.

В районе ответственности ОТГ "Север" враг вел огонь по защитникам Луганского и Южного.

С начала текущих суток, 7 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли украинские позиции неподалеку Луганского. За текущие сутки потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года на Донбассе погибли шесть защитников Украины.