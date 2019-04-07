На Донбассе разгорелись новые бои: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

В воскресенье, 7 апреля, "Л/ДНР" восемь раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что террористы трижды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял опорные пункты ВСУ:

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Гнутово;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная;

из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Екатериновка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Попасной;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новозвановка.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в пресс-службе.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", – подытожено в сводке.

Напомним, 6 апреля террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли – гранатометчик Дмитрий Стрекнев и солдат Иван Лисица.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в 7 ОМСБр террористов "ДНР" боевик убил двух своих сослуживцев после распития спиртных напитков, а затем покончил с собой.

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