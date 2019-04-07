|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На Донбассе разгорелись новые бои: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

3.5тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 7 апреля, "Л/ДНР" восемь раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что террористы трижды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сводке.

Новости
ВСУ уничтожили позицию террористов на Донбассе: видео "шедеврального" выстрела
На Донбассе разгорелись новые бои: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял опорные пункты ВСУ:

  • из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Гнутово;

  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Широкино;

  • из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

Новости
Введен красный режим: на Донбассе из снайперской винтовки обстреляли пограничника

На Донбассе разгорелись новые бои: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная;

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Екатериновка;

  • из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Попасной;

  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новозвановка.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в пресс-службе.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", – подытожено в сводке.

Напомним, 6 апреля террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли – гранатометчик Дмитрий Стрекнев и солдат Иван Лисица.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в 7 ОМСБр террористов "ДНР" боевик убил двух своих сослуживцев после распития спиртных напитков, а затем покончил с собой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРООСВооруженные силы Украинытеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения