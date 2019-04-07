На Донбассе разгорелись новые бои: "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ

В воскресенье, 7 апреля, "Л/ДНР" восемь раз обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что террористы трижды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
"Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сводке.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял опорные пункты ВСУ:
из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Гнутово;
дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Широкино;
из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Новотроицкое.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:
из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная;
из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Екатериновка;
из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Попасной;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новозвановка.
"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в пресс-службе.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", – подытожено в сводке.
Напомним, 6 апреля террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли – гранатометчик Дмитрий Стрекнев и солдат Иван Лисица.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в 7 ОМСБр террористов "ДНР" боевик убил двух своих сослуживцев после распития спиртных напитков, а затем покончил с собой.
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