На Донбассе разгорелись кровавые бои: ВСУ понесли потери

В субботу, 6 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что семь обстрелов проводились из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции войск десять раз из минометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь четыре раза: из минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС за 6 апреля

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожили, один ранен", – уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 7 апреля, террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наших защитников в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет.

"Подразделение, которое потерпело огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины ранее нашла огромный склад с боеприпасами, который обустроили террористы "ЛНР" на Донбассе.

Что примечательно, в зоне боевых действий также была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

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