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На Донбассе разгорелись кровавые бои: ВСУ понесли потери

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В субботу, 6 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что семь обстрелов проводились из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции войск десять раз из минометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь четыре раза: из минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС за 6 апреля

Карта ООС за 6 апреля

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожили, один ранен", – уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 7 апреля, террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наших защитников в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет.

"Подразделение, которое потерпело огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины ранее нашла огромный склад с боеприпасами, который обустроили террористы "ЛНР" на Донбассе.

Что примечательно, в зоне боевых действий также была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Еще двоих ужалили. Ох уж эта третья сила!
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Semenov Igor
Semenov Igor
"В субботу, 6 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли." ----- Особенно потрясает словосочетание - "позиции защитников Украины". Я то, наивный, думал, что АТО и ВСУ пришли на Донбасс подавлять свободное волеизъявление граждан, а оказывается наоборот, это ЛДНР напало на Украину и пытается ее захватить.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Semenov Igor, хаха, точно, долбоеб, сейчас на Донбассе свободное волеизьявление. Куда нам, рабам, до свободных (от цмв и мозга?) лугандонцев, подобных тебе!?))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично,ещё двое нераба сдохло, во имя процветания Рошена!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Луцький Руслан, Ну-ну... Гыгыгы!!!
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Пигин Макс, отправляется в папу раз больше рабов из мокшандии))
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