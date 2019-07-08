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На Донбассе разгорелись кровавые бои: в ВСУ потери

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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 7 июля.

Также один военный получил боевую травму. В то же время два оккупанта были уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Всего 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • три раза вблизи Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом Богдановка – из вооружения БМП;

  • трижды неподалеку Водяного – с вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • два раза на окраине Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Пищевик – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

  • два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм;

  • возле Попасной – из миномета калибра 120 мм;

  • неподалеку Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм;

  • на окраине Майорского – из противотанкового ракетного комплекса;

  • вблизи Южного – из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На Донбассе разгорелись кровавые бои: в ВСУ потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе российские пропагандисты попали под ответный огонь ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Putin Serjio
Putin Serjio
Ждем очередной самолет с тяжелыми... И призывы обеспечить колбасой
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
сша будут воевать с Россией до последнего украинца
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васильевич василий
васильевич василий
украинец - помни - вши и мины - губят тебя
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CARGO 100
CARGO 100
васильевич василий, но вши - более всего пока ...
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