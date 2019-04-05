На Донбассе разгорелись кровавые бои: у ВСУ проблемы

В пятницу, 5 апреля, в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как сообщили в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, с начала суток оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, использовав 4 раза запрещенное "Минском" оружие.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы шесть раз обстреляли опорные пункты ВСУ:

- из минометов калибра 120 мм в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка;

- из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

- с вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Павлополь;

- из снайперского оружия вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоалександровка;

- из крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка городского типа Южное.

Бойцам ВСУ пришлось открыть огонь в ответ. Потери оккупантов пока что неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ похвастались громкой операцией на Донбассе, уничтожив Урал оккупантов вместе с боекомплектом.

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