На Донбассе разгорелись адские бои: у ВСУ потери

В пятницу, 29 марта, террористы "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Семь раз боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрелы позиций Объединенных сил:

из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Широкино;

из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Водяное;

со станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы семь раз обстреляли защитников Украины:

трижды — из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов — в районе поселка городского типа Троицкое;

дважды — из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты — в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов — вблизи поселка Золотое-4;

из стрелкового оружия — около поселка городского типа Зайцево.

"Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", — сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожила пресс-служба.

Иллюстрация. Война на Донбассе ТСН

Напомним, 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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