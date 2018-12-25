На Донбассе рассекретили военачальника из России: что известно

На Донбассе подтверждено пребывания в должности "командира 2-й мотострелковой бригады 1-й ОМСБр" оккупантов кадрового военнослужащего ВС РФ — майора Семеринова 1977 года рождения.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, добавив, что это может быть фамилия для прикрытия.

"Отмечается откровенное высокомерие и неуважение данного офицера к личному составу батальона оккупантов", — написал он.

По словам офицера ВСУ, в первые дни прибытия "командир" батальона организовал "офицерскую кассу", пополнение которой осуществляются за счет "добровольных" взносов "офицеров батальона" в размере 500 рублей (200 грн).

"Средства с указанной "казны" в дальнейшем используются майором Семериновым в собственных целях. Также для личных нужд офицер ВС РФ отобрал у замполита батальона новый телевизор и спутниковую антенну", — уточнил Штирлиц.

Также он сообщи, что 23 декабря "комбат" устроил празднование дня рождения со своими коллегами-россиянами с массовым распитием спиртных напитков и хаотичной стрельбой.

"Действия и отношение к подчиненным командира 1 МСБ вызывают острое недовольство со стороны личного состава батальона оккупантов, особенно местных "офицеров", а также оккупационного командования 2 ОМСБр", — заключил Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.