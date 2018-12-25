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На Донбассе рассекретили военачальника из России: что известно

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На Донбассе подтверждено пребывания в должности "командира 2-й мотострелковой бригады 1-й ОМСБр" оккупантов кадрового военнослужащего ВС РФ — майора Семеринова 1977 года рождения.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, добавив, что это может быть фамилия для прикрытия.

"Отмечается откровенное высокомерие и неуважение данного офицера к личному составу батальона оккупантов", — написал он.

По словам офицера ВСУ, в первые дни прибытия "командир" батальона организовал "офицерскую кассу", пополнение которой осуществляются за счет "добровольных" взносов "офицеров батальона" в размере 500 рублей (200 грн).

На Донбассе рассекретили военачальника из России: что известно

"Средства с указанной "казны" в дальнейшем используются майором Семериновым в собственных целях. Также для личных нужд офицер ВС РФ отобрал у замполита батальона новый телевизор и спутниковую антенну", — уточнил Штирлиц.

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Также он сообщи, что 23 декабря "комбат" устроил празднование дня рождения со своими коллегами-россиянами с массовым распитием спиртных напитков и хаотичной стрельбой.

"Действия и отношение к подчиненным командира 1 МСБ вызывают острое недовольство со стороны личного состава батальона оккупантов, особенно местных "офицеров", а также оккупационного командования 2 ОМСБр", — заключил Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Сначала пишут комбриг - майор 1977 года рождения. Потом комбат. Саложеры вы бригаду от батальона отличить можете вояки херовы. Майор никак ко бригом не модет быть дебилы. Ну и для 1977 гр майор это как то мелковато.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чот такую же ленту как у того, что рядом с тряпкой стоит, я у представителей ЛГБТ видел. Надо понимать что эта 2-я бригада лугандонов, по сути, просто сборище боевых 314дарасов кацапстана
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Разведка хорошо работает на Украине. Ну чтоб разведка работала ее нужно создать а на Украине разведки не существует также как и армии.
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