На Донбассе рассекретили место дислокации вооружения РФ: опубликованы координаты

На оккупированном Донбассе рассекретили место размещения российской военной техники АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2".

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm. На сайте организации появились данные о месте ее дислокации, полученные благодаря слайдам ОБСЕ.

"Волонтеры пересмотрели общедоступные спутниковые снимки и нашли точное место фиксации – это 48.418126 38.511170", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на снимках в данном районе постоянно находятся кунги с антеннами на армейских грузовиках. Это можно увидеть невооруженным глазом и это позволяет сделать предположение о достаточно длительном пребывании в указанном месте российских систем РЭБ.

InformNapalm

Отметим, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил о нахождении упомянутой техники вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе блогер Фашик Донецкий опубликовал фото передвижения российской военной техники во временно оккупированном Донецке. Ему удалось запечатлеть машину "Шиповник", предназначенную для радиомониторинга и блокировки каналов дистанционного управления летательных аппаратов (РЭБ).

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