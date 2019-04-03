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На Донбассе рассекретили место дислокации вооружения РФ: опубликованы координаты

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На оккупированном Донбассе рассекретили место размещения российской военной техники АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2".

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm. На сайте организации появились данные о месте ее дислокации, полученные благодаря слайдам ОБСЕ.

"Волонтеры пересмотрели общедоступные спутниковые снимки и нашли точное место фиксации – это 48.418126 38.511170", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что на снимках в данном районе постоянно находятся кунги с антеннами на армейских грузовиках. Это можно увидеть невооруженным глазом и это позволяет сделать предположение о достаточно длительном пребывании в указанном месте российских систем РЭБ.

На Донбассе рассекретили место дислокации вооружения РФ: опубликованы координаты

InformNapalm

Отметим, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил о нахождении упомянутой техники вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе блогер Фашик Донецкий опубликовал фото передвижения российской военной техники во временно оккупированном Донецке. Ему удалось запечатлеть машину "Шиповник", предназначенную для радиомониторинга и блокировки каналов дистанционного управления летательных аппаратов (РЭБ).

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А 700 танков где? подбили?
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2
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А чего нет ссылки на отчет ОБСЕ или хотя бы на фото?
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2
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Що ви робите, що ви робите..", - бормотали майдауны, медленно раздвигая свои ягодицы-сидницы ))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Перепил Недо, шо, жывотное вислоухое, очухалось ? Ну, сходи, подмойся , щас Нуланд подтянется, отлижешь !
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1
Савченко Александр
Савченко Александр
Файбер Моня, " Терпи , быдло, весьмирсвами", казав Байден, в ответ на бормотание майдаунов вислоухих !
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0
0

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