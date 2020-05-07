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7 мая • обновлено в 14:56
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На Донбассе ранили воина ВСУ: подробности атаки войск России

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В четверг, 7 мая, российские оккупанты в Донбассе очередной раз нарушили мирные договоренности и ранили одного воина ВСУ.

Это случилось во время обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Обстрел на Донбассе

Обстрел на Донбассе

www.pravda.com.ua

"В результате вражеского огня из автоматического станкового гранатомета один украинский защитник получил осколочное ранение. Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Защитники добавили, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Iva Vit
Iva Vit
Дай Бог, что бы украинские батальоны сс, узнали на своей шкуре атаку войск России, ....в реалии!!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Iva Vit, Поэтому в Крым и не лезут, что бы не узнать)))
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