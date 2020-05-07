На Донбассе ранили воина ВСУ: подробности атаки войск России

В четверг, 7 мая, российские оккупанты в Донбассе очередной раз нарушили мирные договоренности и ранили одного воина ВСУ.

Это случилось во время обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Обстрел на Донбассе www.pravda.com.ua

"В результате вражеского огня из автоматического станкового гранатомета один украинский защитник получил осколочное ранение. Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Защитники добавили, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли воинов Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

В ответ военнослужащие ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.

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