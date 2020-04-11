Террористы "ЛНР" устроили кровавый бой на Донбассе: ВСУ жестко ответили за раненого

На Донбассе в субботу, 11 апреля, в результате обстрелов террористов получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС. Уточняется, что боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области с автоматических станковых гранатометов.

Украинский защитник с осколочным ранением был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Война на Донбассе. Иллюстрация УП

При обороне подразделения Операции Объединенных сил применили против террористов имеющиеся огневые средства. Потери противника уточняются.

"Преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля российские оккупационные войска также обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского. Ранены двое воинов ВСУ.

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