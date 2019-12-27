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27 декабря • обновлено в 18:54
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На Донбассе ранили украинского воина: детали боев

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В пятницу, 27 декабря, террористы 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС. Отмечается, что российские наемники атаковали наши подразделения из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Еще 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • в районе населенного пункта Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • два раза вблизи Песок – из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

На Донбассе ранили украинского воина

На Донбассе ранили украинского воина

24 канал

В украинском штабе подчеркнули, что воины придерживаются режима тишины и готовы ответить на любые коварные и провокационные действия противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские наемники пошли на провокацию на Донбассе, обстреляв 56-й мотопехотную бригаду ВСУ в районе Красногоровки.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Зная подлость нац. батов, уверен в совершаемых ими провокациях против се па ров!
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