На Донбассе ранили трех воинов ВСУ: террористы считают потери

В зоне Операции Объединенных сил 11 апреля террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня. За сутки трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. Террористы, как уточняется в сводке, применяли минометы и ствольную артиллерию, запрещенные мирными договоренностями.

За день противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибр 120 мм 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – сказано в сообщении.

Иллюстрация Depo

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять обстрелов.

Утром российские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь неподалеку Славного и Широкино из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

В ООС сообщили, что потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля украинские военные на Донбассе получили ранения в районе населенного пункта Новозвановка, а также вблизи Новотошковского.

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