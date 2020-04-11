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11 апреля • обновлено в 20:44
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На Донбассе ранили трех воинов ВСУ: террористы считают потери

3.1т
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В зоне Операции Объединенных сил 11 апреля террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня. За сутки трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. Террористы, как уточняется в сводке, применяли минометы и ствольную артиллерию, запрещенные мирными договоренностями.

За день противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибр 120 мм 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – сказано в сообщении.

Иллюстрация

Иллюстрация

Depo

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять обстрелов.

Утром российские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь неподалеку Славного и Широкино из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

В ООС сообщили, что потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Карта ООС

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля украинские военные на Донбассе получили ранения в районе населенного пункта Новозвановка, а также вблизи Новотошковского.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ЛНР Новости ДНР ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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