На Донбассе ранили комбата морских пехотинцев. Фото воина

Борис Бондарь Расследования 22:53, 25.08.2020 Обновлено: 23:20, 25.08.2020

На Донбассе в результате обстрела террористов получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.

Об этом 25 августа сообщил InfoResist со ссылкой на источник в штабе ООС. Они подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.

По предварительным данным, украинских военных обстреляли террористы из подствольного гранатомета ГП-25.

Характер ранений – осколочный. Больше всего пострадал сержант.

В штабе ООС уточнили, что инцидент произошел 25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Военнослужащие передвигались между взводными опорными пунктами

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированная помощь.

Журналист Анастасия Нагорная опубликовала в Facebook фото из госпиталя, где лечится Рымаренко. Раненный комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Журналист опубликовала фото из госпиталя, где лечится Рымаренко
(Facebook Анастасии Нагорной)
Комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины
(Facebook Анастасии Нагорной)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В Бердянске дельфины играли с отдыхающими

"Динамо" представило зеленый комплект формы: опубликованы фото

Незаконное строительство процветает в Одессе: инспекторы ГАСК обнаружили 26 "нахалстроев"

В Киеве прошли ливни

Приметы и праздники 25 августа: что нельзя делать во вторник