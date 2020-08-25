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На Донбассе ранили комбата морских пехотинцев. Фото воина

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
11,2 т.

  • На Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения

  • В штабе ООС сообщили, что пострадал командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения

  • Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение

На Донбассе ранили командира 137-го батальона морской пехоты Рымаренко

На Донбассе ранили командира 137-го батальона морской пехоты Рымаренко. Думская

На Донбассе в результате обстрела террористов получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.

Об этом 25 августа сообщил InfoResist со ссылкой на источник в штабе ООС. Они подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.

По предварительным данным, украинских военных обстреляли террористы из подствольного гранатомета ГП-25.

Характер ранений – осколочный. Больше всего пострадал сержант.

В штабе ООС уточнили, что инцидент произошел 25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Военнослужащие передвигались между взводными опорными пунктами

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированная помощь.

Журналист Анастасия Нагорная опубликовала в Facebook фото из госпиталя, где лечится Рымаренко. Раненный комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Журналист опубликовала фото из госпиталя, где лечится Рымаренко

Журналист опубликовала фото из госпиталя, где лечится Рымаренко (Facebook Анастасии Нагорной)

Комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины

Комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины (Facebook Анастасии Нагорной)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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