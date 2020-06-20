Войска России на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ – штаб ООС

На Донбассе в субботу, 20 июня, вследствие обстрелов террористов получили ранения двое украинских военнослужащих.

В целом за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Российские наемники использовали запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Известно, что одного из защитников Украины ранили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Железное, из стрелкового оружия.

Пострадавших, как подчеркнули в штабе Операции Объединенных сил, оперативно доставили в лечебные учреждения. Украинцам оказывается необходимая медицинская помощь.

"Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Кроме того, в окрестностях Павлополя, что в Донецкой области, неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих было обнаружено две неуправляемые авиационные ракеты С-8. Ракеты не сработали, ударившись о землю.

Отмечается, что этот факт подтверждает то, что оккупанты целились непосредственно в направлении мирного населенного пункта.

Ракеты С-8 оккупантов. Facebook / ООС

Ракеты С-8 оккупантов. Facebook / ООС

Ракеты С-8 оккупантов. Facebook / ООС

Детали об обстреле Павлополя. Скриншот страницы ООС в Facebook

В ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Вечерняя сводка. Скриншот страницы ООС в Facebook

Уточнение о ранении воина. Скриншот страницы ООС в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 20 июня задержали бывшего воина АТО, который хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию в пгт. Рубежное.