Выпустили 42 мины: террористы ранили 2 воинов ВСУ на Донбассе

В среду, 8 января, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и ранили двоих украинских воинов.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Отмечается, что районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

На Донбассе ранили 2 воинов ВСУ detector.media

В украинском штабе также сообщили о ситуации на участках разведения войск: "На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины".

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января на Донбассе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Один из них погиб, еще трое были ранены.

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