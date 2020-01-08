Выпустили 42 мины: террористы ранили 2 воинов ВСУ на Донбассе

В среду, 8 января, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и ранили двоих украинских воинов.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.
Отмечается, что районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.
На Донбассе ранили 2 воинов ВСУ
detector.media
В украинском штабе также сообщили о ситуации на участках разведения войск: "На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины".
В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января на Донбассе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Один из них погиб, еще трое были ранены.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.