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8 января • обновлено в 20:00
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Выпустили 42 мины: террористы ранили 2 воинов ВСУ на Донбассе

1.1т
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В среду, 8 января, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и ранили двоих украинских воинов.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Отмечается, что районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

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На Донбассе ранили 2 воинов ВСУ

На Донбассе ранили 2 воинов ВСУ

detector.media

В украинском штабе также сообщили о ситуации на участках разведения войск: "На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины".

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января на Донбассе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Один из них погиб, еще трое были ранены.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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россия москва
россия москва
атошные свиньи никому не интересны.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Мало поранили укроскота
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