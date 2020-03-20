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20 марта • обновлено в 20:18
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Террористы на Донбассе ранили трех бойцов ВСУ: детали кровавой провокации

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В результате обстрелов террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, три украинских защитника получили ранения.

Всего "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня за сутки. Об этом проинформировала пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

korrespondent.net

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и Широкино.

Также штаб ООС зафиксировал обстрелы вблизи Крымского, Луганского, в районе н.п. Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса ООС Новости ДНР Новости ЛНР
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