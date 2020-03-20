Террористы на Донбассе ранили трех бойцов ВСУ: детали кровавой провокации

В результате обстрелов террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, три украинских защитника получили ранения.

Всего "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня за сутки. Об этом проинформировала пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Обстрелы в ООС korrespondent.net

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и Широкино.

Также штаб ООС зафиксировал обстрелы вблизи Крымского, Луганского, в районе н.п. Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта на Донбассе в зоне проведения ООС убили украинского военного. Защитник погиб от пули вражеского снайпера в Луганской области.

В тот же день окупанты ранили еще одного воина ВСУ.

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