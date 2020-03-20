Террористы на Донбассе ранили трех бойцов ВСУ: детали кровавой провокации

В результате обстрелов террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, три украинских защитника получили ранения.
Всего "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня за сутки. Об этом проинформировала пресс-служба ООС на странице в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Обстрелы в ООС
korrespondent.net
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и Широкино.
Также штаб ООС зафиксировал обстрелы вблизи Крымского, Луганского, в районе н.п. Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта на Донбассе в зоне проведения ООС убили украинского военного. Защитник погиб от пули вражеского снайпера в Луганской области.
В тот же день окупанты ранили еще одного воина ВСУ.
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