На Донбассе ранены российские наемники: детали боев

Российские террористы 26 марта устроили провокационный обстрел позиций Объединенных сил и получили ответ. В результате ранены двое оккупантов.

Об этом сообщается в актуальной сводке, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши мужественные защитники открывали адекватный огонь на провокационные обстрелы оккупантов. По имеющейся информации, за прошедшие сутки в результате решительных действий наших подразделений, двое российских наемников из состава 1 АК российских оккупационных войск были ранены", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе "Подробности"

Но, несмотря на это, 27 марта вооруженные формирования Российской Федерации продолжили обстрелы и трижды нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении.

Утром противник выпустил шесть мин 82 калибра, а также использовал станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций украинских военных вблизи Талаковки.

Также с 82 мм миномета, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска вели обстрел наших позиций в районе Павлополя.

Кроме того, российские оккупанты открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Песков, при этом используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. По данным Минобороны, боевых потерь в результате обстрелов противника в рядах украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. К счастью, в результате атаки никто из украинских защитников не погиб и не получил ранения.

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