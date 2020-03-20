На Донбассе ранен воин ВСУ: россияне устроили кровавые обстрелы

В пятницу, 20 марта, российские оккупанты очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате ранен один украинский защитник.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, атака произошла на Луганском направлении. Так, оккупанты выпустили 20 мин по позициям ООС под Крымским из миномета 120 калибра, а также открыли огонь в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Война на Донбасе Укринформ

В штабе ООС подчеркнули, что такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", – заверили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта на Донбассе в зоне проведения ООС убили украинского военного. Защитник погиб от пули вражеского снайпера в Луганской области.

В тот же день окупанты ранили еще одного воина ВСУ.

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