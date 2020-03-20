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20 марта • обновлено в 13:43
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На Донбассе ранен воин ВСУ: россияне устроили кровавые обстрелы

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В пятницу, 20 марта, российские оккупанты очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате ранен один украинский защитник.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, атака произошла на Луганском направлении. Так, оккупанты выпустили 20 мин по позициям ООС под Крымским из миномета 120 калибра, а также открыли огонь в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Война на Донбасе

Война на Донбасе

Укринформ

В штабе ООС подчеркнули, что такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", – заверили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если Россия действительно нападет на Украину, то никаких десантов высаживать не придется - пересекай границу в районе Харькова, выходи на оперативный простор, и езжай без проблем по дорогам общего пользования до самого Киева... через сутки вся левоборежная Украина будет в котле, в тылу российской армии... впрочем можно и десант высадить под Одессой...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если российские войска на Донбассе, почему украина не объявляет в о й н у?
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