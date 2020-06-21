На Донбассе ранен боец ВСУ: войска России применили запрещенное оружие

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате боев на Донбассе в воскресенье, 21 июня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, с начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минометы, а также гранатометы, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и стрелковое оружие.

Бои прошли в районе населенных пунктов Железное, Шумы, Крымское, Авдеевка и Старогнатовка. Но на трех участках разведения сил и средств режим тишины придерживался.

Карта ООС за 21 июня (источник фото - Министерство обороны)

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – отмечается в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских защитников получили ранения.