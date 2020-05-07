На Донбассе работают снайперы ФСБ: штаб ООС обнародовал видеодоказательства
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ.
Соответствующее видео опубликовано на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Один из снайперов застрелил украинского бойца в феврале.
"Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов", – сказано в сообщении.
По данным штаба, группа действовала с 26 по 28 февраля, она передвигалась по закрепленным позициям 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса на оккупированной территории Луганской области.
В ее состав вошли командир группы с позывным "Сокол", два снайпера (один из них с позывным "Макар") и оператор технических средств разведки Александр Петров (позывной "Русак"), житель Москвы.
Отмечается, что снайперы именно этой группы 27 февраля застрелили украинского военнослужащего, младшего сержанта Владимира Федченко.
"В дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов", - добавили в штабе ООС.
Видео в качестве доказательств российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 29 февраля похоронили главного сержанта ВСУ Владимира Федченко, который погиб на Донбассе от пули снайпера.