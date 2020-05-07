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7 мая • обновлено в 22:16
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На Донбассе работают снайперы ФСБ: штаб ООС обнародовал видеодоказательства

2.7т
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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ.

Соответствующее видео опубликовано на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Один из снайперов застрелил украинского бойца в феврале.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

"Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов", – сказано в сообщении.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба, группа действовала с 26 по 28 февраля, она передвигалась по закрепленным позициям 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса на оккупированной территории Луганской области.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

В ее состав вошли командир группы с позывным "Сокол", два снайпера (один из них с позывным "Макар") и оператор технических средств разведки Александр Петров (позывной "Русак"), житель Москвы.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что снайперы именно этой группы 27 февраля застрелили украинского военнослужащего, младшего сержанта Владимира Федченко.

Владимир Федченко погиб от пули снайпера 27 февраля

Владимир Федченко погиб от пули снайпера 27 февраля

93-й ОМБр/Facebook

"В дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов", - добавили в штабе ООС.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Видео в качестве доказательств российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 29 февраля похоронили главного сержанта ВСУ Владимира Федченко, который погиб на Донбассе от пули снайпера.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ФСБ ООС Вооруженные силы Украины
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