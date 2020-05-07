На Донбассе работают снайперы ФСБ: штаб ООС обнародовал видеодоказательства

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ.

Соответствующее видео опубликовано на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Один из снайперов застрелил украинского бойца в феврале.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

"Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов", – сказано в сообщении.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба, группа действовала с 26 по 28 февраля, она передвигалась по закрепленным позициям 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса на оккупированной территории Луганской области.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

В ее состав вошли командир группы с позывным "Сокол", два снайпера (один из них с позывным "Макар") и оператор технических средств разведки Александр Петров (позывной "Русак"), житель Москвы.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что снайперы именно этой группы 27 февраля застрелили украинского военнослужащего, младшего сержанта Владимира Федченко.

Владимир Федченко погиб от пули снайпера 27 февраля 93-й ОМБр/Facebook

"В дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов", - добавили в штабе ООС.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Видео в качестве доказательств российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ РФ на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 29 февраля похоронили главного сержанта ВСУ Владимира Федченко, который погиб на Донбассе от пули снайпера.

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