На Донбассе работают подпольщики, - Грымчак

На оккупированном Донбассе есть проукраинское протестное движение.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. "Время от времени те события, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей, говорят о том, что сопротивление есть", – заметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли на Донбассе "партизаны", он пояснил: "На Донбассе нет лесов, где могли бы скрываться партизаны. Скорее, это не партизаны, а подпольщики".

По словам Грымчака, эти люди передавали и продолжают передавать украинской стороне важные разведывательные данные. Тем не менее, действовать им крайне сложно.

"Сегодня все гораздо сложнее, чем во время Второй мировой войны. Потому что есть видеокамеры, есть мобильные телефоны, есть целый комплекс мероприятий, как просчитывать, кто, где, когда", – пояснил он.

Грымчак добавил, что протестное движение на Донбассе не может быть мощным в силу ряда объективных причин. Прежде всего, потому, что оккупационные "власти" подавляют любое сопротивление силовым путем. Митинги могут расстреливать, а недовольных оккупационным режимом помещать "на подвал".

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине произошел бунт из-за задержки зарплаты за март и апрель на шахте "Комсомольская".