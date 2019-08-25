На Донбассе пьяный мужчина прорвался через блокпост: нацгвардейцы открыли стрельбу

Пьяный мужчина на автомобиле 25 августа попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя на Донбассе.

Нарушитель был задержан нацгвардейцами, информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что во время несения службы на блокпосту военнослужащие Национальной гвардии Украины остановили автомобиль ВАЗ-21013 для проверки документов. Во время общения от водителя был слышен сильный запах алкоголя.

Иллюстрация. Блокпост в Мариуполе Фокус

Нарушая требования военного наряда, гражданин К. попытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост.

"С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам", – сказано в сообщении.

В результате мужчина был задержан, ему предоставлено домедицинскую помощь в связи с травмированием. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорую медицинскую помощь.

Нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции Украины г. Мариуполя.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил Украины на Донбассе.

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