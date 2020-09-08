На Донбассе против Украины воюют наемники из 30 стран – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора рассказали об иностранных наемниках на Донбассе. Голос Америки

На стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе против украинских военных воюют наемники из более чем 30 стран.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндюз Мамедов. Он подчеркнул, что Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия в войне более чем 100 иностранных граждан.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили", – сказал Мамедов.

По имеющейся информации, как уточнил он, больше всего наемников из Испании и Сербии – по 27 человек, Молдовы – 26 и Франции – 20 человек.

Они находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору, начиная с 2014 года.

"Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", который отличается своей жестокостью", – рассказал заместитель генпрокурора.

Фамилии наемников Мамедов не назвал, поскольку это может повредить следствию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский надеется, что встреча советников глав стран "нормандской четверки" прояснит дату новых переговоров по Донбассу между лидерами Украины, РФ, Германии и Франции.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся