На Донбассе прошли жесткие бои: защитники Украины серьезно пострадали

В субботу, 28 апреля, в зоне АТО на Донбассе российско-оккупационные войска совершили 21 обстрел позиций украинских военнослужащих.

Как передает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в результате три бойца ВСУ были ранены, а еще двое получили боевое травмирование.

На донецком направлении террористы из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Авдеевки.

"Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким. Кроме этого, с 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - неподалеку Талаковки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, а стрелковое оружие применили по защитникам Широкино, Гнутово, Талаковки и Каменки. Неподалеку Марьинки огонь вел вражеский снайпер", - говорится в сводке.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов террористы обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Новотошковского. Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили под Троицким и Луганским. Кроме этого, с 82 мм минометов и гранатометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки, из вооружения БМП - неподалеку Троицкого, а гранатометов - в районе Луганского.

Как писал "Обозреватель", недавно террористы "Л/ДНР" совершили полсотни обстрелов позиций ВСУ, в результате чего пострадали еще пять защитников Украины.