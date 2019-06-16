На Донбассе прошли жесткие бои: в ООС раскрыли детали

В результате боевых действий на Донбассе в воскресенье, 16 июня, получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Максим Праута, передает пресс-служба ведомства. Всего с начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины.

"На луганском направлении после 01:00 вражескую провокацию с применением стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Крымского. На донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого - из крупнокалиберного пулемета", - сказано в сводке.

"Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 05:00 в течение почти получаса вели огонь по позициям наших войск в районе Талаковки", - рассказал Праута.

ВСУ Укриформ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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