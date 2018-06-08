На Донбассе прошли жесткие бои: среди бойцов ВСУ есть раненые

В пятницу, 8 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы совершили 17 обстрелов позиций ВСУ, в результате которых получили ранения двое украинских военнослужащих.

При этом, как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, ситуация остается под контролем бойцов ВСУ.

"Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении. Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120 и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на луганском направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в сводке.

"Кроме этого оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь. В ходе боевых действий текущих суток два военнослужащего получили ранения. Потери противника уточняются", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" потерпели поражение на Донбассе.