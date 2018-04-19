На Донбассе прошли жесткие бои: бойцы ВСУ попали под огонь

На Донбассе в среду, 18 апреля, прошли жесткие бои. Террористы осуществили 50 обстрелов позиций сил АТО.

Враг и в дальнейшем применяет вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр АТО.

В результате атак террористов один украинский боец был ранен, еще один получил боевую травму.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого.

Кроме этого, под огонь из 120 мм минометов попали наши позиции вблизи Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песков и Водяного.

Также из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Талаковка, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП - наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Опытного, Водяного и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Камянки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово - велся снайперский огонь.

На луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениям вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов - наши позиции в Новолуганском, а из снайперского оружия - вблизи Майорска и Новгородского.

Как сообщал "Обозреватель", террористы начали обстреливать из Донецка позиции украинских военнослужащих, а также объявили в городе тревогу.