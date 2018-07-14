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На Донбассе прошли жаркие бои: ВСУ удержали позиции

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В субботу, 14 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" ранили украинского военнослужащего.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты продолжают нарушать перемирие и в течение текущих суток 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка. А по защитникам Широкино оккупанты применили 120-мм миномет", - сказано в сводке.

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Отмечается, что украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" признали силу военных Украины, восхитившись их развитием.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Немудрено удержать позиции, когда их никто не штурмует.Когда штурмовали, то шароварное стадо сдрыстывало аж через Россию
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Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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2 из 3 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Спицький Андрій, Полегчало?
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Спицький Андрій
Спицький Андрій
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын
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