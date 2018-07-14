На Донбассе прошли жаркие бои: ВСУ удержали позиции

В субботу, 14 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" ранили украинского военнослужащего.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты продолжают нарушать перемирие и в течение текущих суток 5 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

"Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка. А по защитникам Широкино оккупанты применили 120-мм миномет", - сказано в сводке.

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Отмечается, что украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" признали силу военных Украины, восхитившись их развитием.