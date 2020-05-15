На одном из полигонов на Донбассе прошли масштабные плановые учения 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Вооруженных сил Украины.
Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба ООС. На странице в Facebook также было опубликовано видео учений.
Учения ВСУ на Донбассе
Скрин с видео ООС
"Основное внимание уделялось точному уничтожению указанных целей с помощью средств аэроразведки. Готовимся к отпору и держим порох сухим!" – отметили на странице 55-й ОАБР в соцсети.
Учения ВСУ на Донбассе
Скрин с видео ООС
Учения ВСУ на Донбассе
Скрин с видео ООС
Как писал OBOZREVATEL, во время десантирования в воду в ходе плановых учений в Донецкой области утонул сержант ВСУ Дмитрий Кузьменко с позывным "Кузя". Ему было 29 лет.
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