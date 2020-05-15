Главная Новости
16 мая • обновлено в 02:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Артиллерия ВСУ провела масштабные учения на Донбассе. Мощное видео

4.3т
Читать материал на украинском

На одном из полигонов на Донбассе прошли масштабные плановые учения 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Вооруженных сил Украины.

Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба ООС. На странице в Facebook также было опубликовано видео учений.

Учения ВСУ на Донбассе

Учения ВСУ на Донбассе

Скрин с видео ООС

"Основное внимание уделялось точному уничтожению указанных целей с помощью средств аэроразведки. Готовимся к отпору и держим порох сухим!" – отметили на странице 55-й ОАБР в соцсети.

Учения ВСУ на Донбассе

Учения ВСУ на Донбассе

Скрин с видео ООС

Учения ВСУ на Донбассе

Учения ВСУ на Донбассе

Скрин с видео ООС

Как писал OBOZREVATEL, во время десантирования в воду в ходе плановых учений в Донецкой области утонул сержант ВСУ Дмитрий Кузьменко с позывным "Кузя". Ему было 29 лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс Вооруженные силы Украины видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
23
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги