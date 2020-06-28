На Донбассе прошли тяжелые бои: ВСУ понесли потери

За минувшие сутки, 27 июня, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

ВСУ ликвидировали одного российского наемника. Также 26 июня украинские защитники убили одного террориста и еще одного ранили, сообщил в Телеграм-канал украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

В сводке ООС отмечено, что вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы и минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь по защитникам около Верхнеторецкого, Широкиного, Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки.

В районе ответственности ОТГ "Север", противник обстрелял позиции ВСУ около Светлодарска, Орехового и Новотошковского.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – отмечено в сообщении.

С начала текущих суток, 28 июня, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь по нашим позициям около населенного пункта Мироновский.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитники Украины уничтожили одного и ранили двух оккупантов после того, как они применили запрещенное оружие.