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8 июня • обновлено в 08:38
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На Донбассе прошли тяжелые бои: ранены три бойца ВСУ

  • За прошлые сутки вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня

  • Враг применял минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

  • С начала текущих суток, 8 июня, российские вооруженные формирования четыре раза проводили обстрел

2.1т
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За минувшие сутки, 7 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе двое украинских военных получили ранения. По данным разведки, один оккупант был ранен.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ВСУ. Враг применял минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь около Луганского, Хутора Вольного и Крымского.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Восток" оккупанты вели по защитникам Павлополя и Широкино.

С начала текущих суток, 8 июня, российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял украинские опорные пункты около Новолуганского, Орехового и Богдановки.

Один украинский военный получил ранения, его доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами четверо украинских военных получили ранения, а один – боевое травмирование.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины война Донбасс
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