На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ удержали рубежи

В субботу, 20 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в одном из случаев в районе Гнутово оккупанты применили противотанковую управляемую ракету.

"Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино", - написано в сообщении.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в зоне ООС украинские защитники нанесли сокрушительных удар по террористам в ответ на многочисленные обстрелы.