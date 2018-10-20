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На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ удержали рубежи

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В субботу, 20 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в одном из случаев в районе Гнутово оккупанты применили противотанковую управляемую ракету.

"Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино", - написано в сообщении.

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Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ удержали рубежи

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в зоне ООС украинские защитники нанесли сокрушительных удар по террористам в ответ на многочисленные обстрелы.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Tinin Alex
Tinin Alex
И что ни один хохол ни сдох??? За что Пете простой нищий селянин платит налог на Войну????? Чтобы смотреть как ты обоз мычишь??? Давай больше жути!!!! И кстати где подошедшие к границе 50 000 военслужащих РФ и 900 единиц техники? Солярка кончилась??? Только не пизди у нас бензин дешёвый, я на свою зарплату - тонну и ещё литров 200 могу купить..... Завтра поеду к границе десяток танков заправлю - чтоб хохлов расхерачили))))))))))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Удержали - да. Российские оккупанты ведь в Киев рвутся и дальше. Но их удерживают доблестные защитники.)))
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Чернов Александр
Чернов Александр
Раз Обоз пишет об очередном мощном ударе, значит хохлы огребли по полной. Теперь будут минимум неделю отстирывать свои вечно обосранные шаровары и хрюкать всем, что если бы их догнали, то тогда они бы всем показали, только что будут показывать еще не решили.
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