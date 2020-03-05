На Донбассе прошли новые жесткие бои: ВСУ сообщили о раненых

В результате боев на войне на Донбассе в четверг, 5 марта, один боец ВСУ ранен, еще двое военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Использовались артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Зейцево, Новотошковское, Орехово, Новознановка, Луганское.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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